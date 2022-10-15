التيبس والاحمرار والألم.. الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل

1. ألم في المفاصل
ألم المفاصل هو أول علامة على التهاب المفاصل، عادة ما يكون الألم وجعًا خفيفًا مصحوبًا بإحساس حارق، يزداد الألم عند استخدام المفاصل بشكل مستمر.
2. انتفاخ
3. إحمرار
4. تصلب الجلد خاصة في الصباحيعاني العديد من المرضى من التيبس أول شيء في الصباح، يزداد هذا الصلابة والألم فى فصل الشتاء أو عند تغير الرطوبة.
أسباب وعوامل خطر مرض التهاب المفاصلمع التقدم في السن يزداد احتمال الإصابة بأنواع عديدة من التهاب المفاصل، والألم المصاحب لالتهاب المفاصل ينشأ نتيجة لإصابة المفصل.
كيف يصيب الالتهاب المفاصل؟
النوعان الأكثر انتشارًا من التهاب المفاصل يصيبان المفاصل بأشكال مختلفة :
المفصال العظمي
تلف وتمزق الغضروف قد يولـدان وضعا تتحرك فيه العظام الواحدة على ظهر الأخرى مما يسبب تآكلهما معًا، وهذا يسبب الألم ويحد من مدى حركة المفصل.
التهاب المفاصل الروماتويدي
في هذا النوع من التهاب المفاصل يهاجم جهاز المناعة الغشاءَ الزلالي ويسبب فيه التهابًا مما يؤدي إلى انتفاخ احمرار وألم في المفصل، هذا المرض قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تدمير الغضروف والعظمة المتصلة بالمفصل.
التاريخ العائلي
بعض أنواع التهاب المفاصل هي وراثية، ولذا فإن احتمال الإصابة بهذه الأنواع يكون أعلى لدى الأشخاص ذوي التاريخ العائلي مع المرض، ليست الجينات هي التي تسبب المرض لكنها ترفع درجة الحساسية لعوامل بيئية من شأنها أن تسبب المرض.
السن
مع التقدم في السن يزداد احتمال الإصابة بأنواع عديدة من التهاب المفاصل، بما في ذلك الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.
الجنس
النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis)، بينما غالبية المصابين بالنقرس هم من الرجال.
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