منسقة الأمم المتحدة: مصر لديها سجل حافل بصفتها عضو مؤسس للأمم المتحدة منذ 77 عاما

كتبت: هند المغربى

سلطت الينا بانوفا المنسقة المقيم للأمم المتحدة فى مصر الضوء على دور مصر في الأمم المتحدة، بصفتها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة مؤكدة تتمتع مصر بسجل حافل على مدار الـ 77 عامًا الماضية ، كشريك متعدد الأطراف مسؤول وموضوعي وملتزم جاء ذلك خلال احتفاليه اليوم العالمي للأمم المتحدة بحضور وزير الخارجيه سامح شكرى

وقالت منسقة الأمم المتحدة ان مصر من أوائل الدول التي تبنت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وباعتباره منظومة الأمم المتحدة في مصر ، فإن دعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل حجر الزاوية لشراكتنا.

واضافت منسقة الأمم المتحدة أن مصر لا تزال ملتزمة بتقليدها في القيادة متعددة الأطراف ، والمسؤولية من خلال استضافتها COP27. مهنئة وزير الخارجية بصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وأشكرك على تحمل هذه المسؤولية التاريخية في مثل هذا الوقت الحرج.

وقالت منسقة الأمم المتحدة تغير المناخ هو التحدي الحاسم في عصرنا. لا يمكننا المغالاة في التأكيد على إلحاح هذه المسألة وأهميتها لافته الي إن المخاطر لا يمكن أن يكون أعلى من ذلك. وهذا يمس جميع أجزاء جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن التنمية ، بما في ذلك السلام وحقوق الإنسان.

وقالت بانوفا تن التنمية وتغير المناخ مرتبطان في حيث لا يمكننا فصل القضاء على الفقر عن العمل المناخي والاستدامة، علاوة على ذلك ، هناك روابط واضحة بين تغير المناخ والحفاظ على السلام. وأود أن أثني على مصر لاعترافها بهذا الأمر وتكريس إحدى مبادرات رئاستها لهذه القضية

واضافت بانوفا أنه من الواضح أيضًا كيف أن حقوق الإنسان أساسية في سياق تغير المناخ ، بدءًا من الحق في الحياة. نحن بحاجة إلى احترام الحريات الأساسية لإثراء جدول أعمالنا الخاص بالمناخ: يجب سماع جميع الأصوات لأننا نحتاج إلى جميع الأطراف للمساهمة في الحل: الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعلماء والشباب.

وقالت منسقة الأمم المتحدة" يعد تواجد الأمم المتحدة في مصر من أكبر التواجد في المنطقة حيث يضم 38 مكتبًا ، بما في ذلك 18 مكتبًا إقليميًا للأمم المتحدة كما تتبع شراكتها مع مصر حتى عام 1952 ، اعتبارًا من عام 2022 ، توظف الأمم المتحدة ما يقرب من 2500 موظف في مصر.

ولفتت الي انه بالتعاون مع الحكومة المصرية ، حددنا مساهمتنا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للسنوات الخمس القادمة ، من 2023 إلى 2027. وإنني أتطلع إلى الانتهاء من هذا الإطار وإطلاقه قريبًا.

وقالت بانوفا بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في مصر ، يشرفني أن أرحب بكم في هذا الاحتفال الخاص بيوم الأمم المتحدة قائلة إنه تقليد بالنسبة لنا أن نحتفل بهذا اليوم مع وزارة الخارجية المصرية. تقليد نفخر بالحفاظ عليه ويعكس الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وقدمت بانوفا شكر خاص لوزارة الزراعة لتسهيل هذا الحدث اليوم في هذه الحديقة الجميلة ، واحدة من أكثر الحدائق النباتية التاريخية في مصر. من خلال اختيار هذا المكان ، نريد أن نتذكر الدور الحيوي للغابات والحدائق في مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي