الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال وحملات التطعيم تستهدف تعزيز المناعة الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:00 م تطعيم -أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب غلق شارع السودان لمدة 10 أيام أمطار خفيفة غدا وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة الصحة: فحص 363 ألف طالب بـ"أولى إعدادى" ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى "الصحة": مصر خالية من شلل الأطفال.. وتؤكد: حملات التطعيمات تستهدف تعزيز المناعة تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي.. "حياة كريمة" تقدم دعما غذائيا ونقديا لنصف مليون أسرة الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس "حرام" النقل: تنفيذ 18 محطة شحن للسيارات الكهربائية لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ تفاصيل الغلق الكلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان.. وخريطة التحويلات السبت المقبل 4-4-1444 هجريا.. تاريخ هجرى مميز لن يتكرر إلا بعد 111 عاما مفتى الجمهورية: من يتعامل مع التاجر المحتكر " آثم" لأن الإعانة على الـمُحرَّم حرام الأوقاف تعلن رفع مكافأة قراء السورة لـ250 جنيها بدلا من 60 تنفيذا لتوجيهات الرئيس القوى العاملة تسلم تعويضات وثائق التأمين لأسر "العمالة غير المنتظمة" بـ 4 محافظات إطلاق 40 مبادرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وزيرة التضامن تعلن تشغيل "بيت التطوع" بقنا لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات ..صور وزير الرى يشهد احتفال بدء العمل بمشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات إيجابية لمرض شلل الأطفال بجميع المحافظات "التموين" تشن حملات رقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات التعليم: شروخ بسيطة بحائط بمدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات ولا صحة لانهيارها اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اهم اخبار اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات..وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات..وزير القوى العاملة يتلقى تقريراً بشأن مصرع 8 عمال بالبحيرة الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:18 م حصاد الوزارات.. تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت السبت، 22 أكتوبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:37 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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