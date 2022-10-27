تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب غلق شارع السودان لمدة 10 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى للطريق السطحى المؤدى لشارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد بدءا من الأحد القادم ولمدة 10 أيام لتوسعة وتطوير محور 26 يوليو ، وسط تواجد الحدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، الجيزة أنه فى إطار إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد ( ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل )، فانه سوف يتم إستقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وكشف المصدر ، أنه سيتم تركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد الامر الذي سوف يستلزم إجراء غلق كلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لمدة 10 ايام إبتداءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022على أن تكون الأعمال فقط إبتداءاً من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى التحويلة المرورية التالية:

-حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع السودان تقوم بالدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة.

-تم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.