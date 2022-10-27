التعليم: شروخ بسيطة بحائط بمدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات ولا صحة لانهيارها

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود انهيار بمدرسة المحلة الكبرى الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الأبنية بالمحافظة وتبين وجود شروخ بسيطة بأحد الحوائط بالمدرسة، وعليه تم اتخاذ قرار بنقل الطلاب إلى مدارس أخرى بنفس المحيط السكني للطلاب وذلك حفاظا على سلامتهم وضمان استمرار العملية التعليمية.