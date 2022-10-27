اليوم السابع
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التأمينات عن المنحة الاستثنائية: أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:58 ص
التأمينات عن المنحة الاستثنائية: أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعتة لكافة قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبًا: " أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية".
 
وأوضح عوض أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين و منهم أصحاب  المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها ، مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية  بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة 13٪؜
 
ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي  يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن اهلينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

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