ندوة بـ زراعة طنطا بعنوان "تطوير منظومة الرى الحقلى بمصر فى ظل التغيرات المناخية"

الغربية ــ فريق المحافظات

نظمت كلية الزراعة جامعة طنطا اليوم ندوة علمية تحت عنوان "تطوير منظومة الرى الحقلى بمصر فى ظل التغيرات المناخية" ، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد السيد عميد الكلية والدكتور أسعد دربالة وكيل الكلية للدراسات العليا.

صرح الدكتور محمود ذكى، أن الندوة تأتى تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27 فى شرم الشيخ، حيث تعمل الدولة على مواكبة التغيرات المناخية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب تداعيتها، والدفع بكافة اجهزتها البحثية والعلمية لمراقبتها وقياسها، والعمل على وضع حلول وخطط استراتيجية تقوم على أسس علمية ومنهجية للحد من مخاطر تلك التغيرات المناخية.

أشار الدكتور كمال عكاشة، أن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة التغيرات المناخية خاصة فى المجتمعات الريفية لذلك لابد من تطوير البنية التحتية لمثل هذه المجتمعات لكى تكون قادرة على التكيف مع الاثار السلبية الناتجة عن تلك التغيرات، مما ينعكس على جودة الانتاج الزراعى والحيوانى ومن ثم انتعاش الاقتصاد بشكل عام.

أوضح الدكتور محمد السيد، أن إدارة الكلية تعمل على تكثيف جهودها لتوعيه أبنائها الطلاب بكافة القضايا المجتمعية خاصة ملف التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها من تغيير فى مواعيد زراعة المحاصيل واستقطاب محاصيل جديدة تتحمل التغيير فى درجات الحرارة، مضيفا أن الندوة قد تناولت عرض الجهود المبذولة من الدولة لتطوير نظم الري بمصر، و دور الإرشاد الزراعى في تطبيق أنظمة الرى الحديث والمطور، والواقع المأمول من أنظمة الري في ظل التغيرات المناخية، بهدف التعرف على العوامل المناخية المختلفة ودورها في التأثير على كفاءة أنظمة الري، وطرح الفرص والبدائل للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

شارك فى فعاليات الندوة الدكتور عبدالغنى محمد الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية جامعة الملك سلمان، والدكتور عبدالعزيز عبد المنطلب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والمهندس محمود سعد محمود مدير مشروعات شركة النخيل لأنظمة الري الحديث، والدكتور عصام محمد البعلي أستاذ الإرشاد الزراعي بالكلية.