لماذا ينجذب البعوض لبعض الناس أكثر من غيرهم؟ دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن البعوض ينجذب بالفعل إلى بعض البشر أكثر من غيرهم، وحدد العلماء بجامعة روكفلر الأمريكية سبب ذلك وهو إطلاق جلد بعض الأشخاص لأحماض ومواد معينة تجتذب الناموس أكثر من غيرهم، بحسب موقع "CNN".

وطلب فريق الباحثين بقيادة ليزلى فوشال، الأستاذة فى جامعة روكفلر ورئيسة مختبر للوراثة العصبية والسلوك، على مدار ثلاث سنوات، من مجموعة من 64 متطوعًا ارتداء جوارب نايلون على أذرعهم لمدة ست ساعات يوميًا على مدار عدة أيام.

وقامت ماريا إيلينا دي أوبالديا، المؤلفة الأولى للدراسة وزميلة ما بعد الدكتوراه السابقة فى جامعة روكفلر، ببناء "مقايسة شمية من خيارين" - غرفة زجاجية من الأكريليك يضع فيها الباحثون اثنتين من الجوارب ثم أطلق فريق الدراسة بعوضة الزاعجة المصرية أو بعوضة الحمى الصفراء، المعروف علميًا باسم Aedes aegypti ، في الغرفة ولاحظ أي مخزون يجتذب المزيد من الحشرات.

وسمح هذا الاختبار للباحثين بفصل المشاركين فى الدراسة إلى "مغناطيس البعوض"، الذى جذبت جواربه الكثير من البعوض، و "الجاذبات المنخفضة"، والتي لا تبدو جذابة للحشرات.

وقام العلماء بفحص جلد مغناطيس البعوض ووجدوا 50 مركبًا جزيئيًا كانت أعلى في هؤلاء المشاركين من الآخرين.

وقالت فوشال، وهى أيضًا كبير المسئولين العلميين في معهد هوارد هيوز الطبي، لشبكة CNN: "لم تكن لدينا أفكار مسبقة حول ما سنجده لكن كان هناك اختلاف واحد مميز بشكل خاص: كان للشخص الذى يعتبر مغناطيس للبعوض معدلات أعلى بكثير من حمض الكربوكسيل على جلدهم مقارنة بالجاذبات المنخفضة.

وتوجد الأحماض الكربوكسيلية في الزهم، وهي المادة الزيتية التي تخلق حاجزًا وتساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتنا.

وأوضحت فوشال أن الأحماض الكربوكسيلية عبارة عن جزيئات كبيرة قالت إنهم "ليسوا بتلك الرائحة الكريهة فى حد ذاتها لكن البكتيريا المفيدة الموجودة على الجلد تمضغ هذه الأحماض التي تنتج الرائحة المميزة للإنسان - والتي قد تكون ما يجذب البعوض.

وقالت فوشال إن مستوى جذب البشر ظلت ثابتًا إلى حد ما بمرور الوقت للمشاركين الذين تم رصدهم على مدار فترة الثلاث سنوات.

وعندما يتعلق الأمر ببعوضة الزاعجة المصرية ، تفضل إناث البعوض استخدام دم الإنسان لتغذية إنتاج البيض، مما يعطيها الإلحاح لسعيها للعثور على البشر لتفترسهم، ويستخدم الناموس مجموعة متنوعة من الآليات لتحديد واختيار البشر الذين يقرصونهم.

الأحماض الكربوكسيلية ليست سوى قطعة واحدة من اللغز فى شرح كيفية اختيار الحشرات المزعجة لأهدافها كما أن حرارة الجسم وثانى أكسيد الكربون الذى نطلقه عندما نتنفس يجذبان البعوض للبشر.