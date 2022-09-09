احذر.. شرب القهوة بكثرة يزيد من جاذبيتك للبعوض

كتبت ميرفت رشاد

تعد لدغة البعوض مصدر إزعاج بسيط يتسبب في انتفاخ الجلد والحكة في مكان اللدغة، يمكن لبعض أنواع البعوض أن تنقل أمراضًا مثل الملاريا وزيكا والحمى الصفراء وحمى الضنك في أجزاء كثيرة من العالم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالملاريا ، ويتسبب في حوالي 627000 مرض في عام 2020 مع تغير المناخ ، يتزايد التهديد الذي يشكله البعوض لنقل الأمراض، ولكن لماذا يجتذب بعض الناس البعوض بينما نادرًا ما يحصل البعض الآخر على عض؟ في التقرير التالى سنعرف الأسباب وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يشير بحث جديد إلى أن نظامك الغذائي قد يلعب دورًا، بالإضافة إلى لون الملابس التي يرتديها المرء ودرجة حرارة جسمه ، فقد ثبت الآن أن الروائح الفردية من أنفاسهم وجلدهم هي التي تدفع البعوض إلى لدغه، ما يؤثر على روائح جسم شخص ما يشمل علم وظائف الأعضاء ، والحمل ، والتركيب الجيني، والالتهابات الأساسية ، وميكروبيوم الجلد، نظرًا لأن ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على تنفسك وميكروبيوم الجلد .

ينتج جسم الإنسان أكثر من 350 مركبًا عضويًا متطايرًا مختلفًا، من بين هذه المركبات العضوية المتطايرة، ينجذب البعوض إلى البعض أكثر ولا ينجذب إلى البعض الآخر، تشمل بعض المركبات العضوية المتطايرة التي تمت دراستها والتي تجذب البعوض ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك (المنتج أثناء التمرين) والأسيتون (الذي يتم إطلاقه في الحالة الكيتونية) والأمونيا وغيرها من المركبات العضوية التي ينتجها الإنسان.

العوامل الغذائية التي قد تزيد من جاذبيتك للبعوض :

القهوة والكافيين

ذكرت إحدى الدراسات الحديثة التي تم الاستشهاد بها في مقالة مراجعة من Current Research in Parasitology & ناقلات الأمراض ، أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد ، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض، من المحتمل أن تتسبب المشروبات العطرية الأخرى في زيادة الجاذبية أيضًا ، وفقًا للمؤلفين.

يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى الأجسام الأكثر دفئًا، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل حيث تعلم أن البعوض سيخرج يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

مع انتشار المزيد من الأبحاث ، هناك ممارسات صحية أساسية يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل جاذبيتك للبعوض حافظ على بشرتك نظيفة وبعد التمرين ، حاول الاستحمام لتجنب التعرق، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا واحتفظ بالكافيين تحت السيطرة للمساعدة في تعديل درجة حرارة جسمك والمركبات العضوية المتطايرة التي يتم إنتاجها عن طريق التنفس ومن خلال بشرتك.

نظرًا لأن التولد الكيتون ينتج الأسيتون من خلال حرق الكيتونات للحصول على الطاقة ، فقد تجد أن البعوض يجدك أكثر جاذبية إذا اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، يجب عليك دائمًا التحدث مع الطبيب قبل تجربة شيء مثل نظام كيتو الغذائي ، لأنه ليس مخصصًا للجميع.