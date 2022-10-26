ضبط مسجل خطر بالدقهلية لقيامه بالنصب على المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة تاجر هواتف محمولة والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأسعار مخفضة ما مكنه من استدراج ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية قاموا بتحويلها من خلال محافظ إلكترونية، وقد بلغت تلك الوقائع المُرتكبة 4 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.