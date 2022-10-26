اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/10/2022 فى مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/10/2022 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 25
 
 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 29
  
درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 25
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 30
 
 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 30

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