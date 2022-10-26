تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و61 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 352 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 395 شاحنة و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) السفينة سينا، وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1120 راكبا بموانيها.