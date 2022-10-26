الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط 812 طربة من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالجيزة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط (سائق وعاطل، مقيمان بمحافظة مطروح) حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما وضبط بحوزتهما ( 812 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 97,430 كيلو جرام – 3 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 6.860,000 جنيه تقريباً )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.