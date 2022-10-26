ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1138جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم ارتفاع بحوالي 8 جنيهات بعد أن سجلت أسعار الذهب استقرار ملحوظ صباحا وبلغ عيار 21 ما قيمته 1138 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

السوق المحلي للذهب شهد عدة تغيرات منذ مطلع هذا الأسبوع لتسجل الأسعار تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات التي تشهدها أسعار اونصة الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 975 جنيها.



عيار 21 سجل 1138 جنيهات.



عيار 24 سجل 1300 جنيه.



الجنيه الذهب 9120 جنيهات.

تراجعت أسعار الذهب الجمعة 21 أكتوبر وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسئولي الفدرالي الأميركي وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأونصة، وانخفض 0.8% هذا الأسبوع.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1630.10 دولار للأونصة.

عالميا تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما أبقت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى المستثمرين في حالة قلق، وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1648.60دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1%عند التسوية إلى 1654.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة الأخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة على المشترين في الخارج، بينما حام مؤشر عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة.