إعادة ضخ المياه لمدينة بنها بعد تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة المياه

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إعادة ضخ المياه لمدينة بنها بعد الانتهاء من أعمال تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة مياه بنها المرشحة، وستعود المياه بصفة منتظمة تدريجيا لكافة مناطق مدينة بنها.

ومن ناحيته قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعد عصر اليوم بالتوجه إلي محطة مياة بنها المرشحه لمتابعة اعادة تشغيل محطة المياه بصحبة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للإشراف علي تركيب 2 محول كهربائي جديد قدرة 2 ميجا وات، ومتابعة اعمال ضخ المياه للمحطة.

وأكد محافظ القليوبية، أن رئيس الشركة والمسئولين والأطقم الفنية بالشركة بذلوا كل الجهود بتركيب المحولين بعد العطل المفاجىء فجر اليوم وان المحافظة وشركة المياه يتقدموا بالاعتذار عن انقطاع المياه لهذه الفترة.