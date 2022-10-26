أمين عام الصناعات الهندسية: نتائج المؤتمر الاقتصادى حققت طموحات القطاع الصناعى

كتب عبد الحليم سالم

تتواصل ردود الأفعال الإيجابية حول نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وخرج في جلسته الختامية بالعديد من التوصيات المهمة للقطاعات الصناعية المختلفة والتى تهدف إلى دعم الاقتصاد بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على المستوى المحلي والمستوي العالمي.

و‏قال عبد الرحمن عبد الغنى، الأمين العام لنقابة الصناعات المعدنية والهندسية، أن نتائج المؤتمر الاقتصادى لبت رغبات وطموحات مجتمع الأعمال الصناعية ،لا سيما أنها حددت العديد من التوصيات التى تساهم فى نمو القطاع الصناعى وفى سرعة تأسيس الشركة، وأيضا من خلال الحوافز التى تساهم فى جذب الاستثمارات للقطاع الصناعى، علاوة على الإصلاح التشريعى الجديد الخاص برد 55% من ضريبة الدخل للمستثمر خلال 45 يوما.

أشار إلى كل هذه النتائج والتوصيات كفيلة خلال الفترة المقبلة في حال تنفيذها بدقة ومتابعة ‏أن تحقق النمو المنشود للقطاع الصناعي والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو وفى توفير فرص العمل.