ندوات تثقيفية ولقاءات توعية للتعريف بالتأمين الصحى الشامل بالأقصر.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمقر إحدى شركات قطاع الأعمال الخاص بالأقصر، وذلك تحت شعار "تأمين صحي شامل لكل المصريين" وتنفيذا لتعليمات المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل لإدارة العلاقات العامة بالفرع، على عقد ندوات تثقيفية ولقاءات توعوية لقطاع الأعمال العام والخاص، وزيادة الوعي لدى المواطنين وأهمية تسديد الاشتراكات مع التشديد على أهمية تسديد الاشتراكات.

وشارك فى فعاليات الندوة التثقيفية كل من الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام والمشرف على حملات التوعية، والتنسيق للندوات التوعوية من سماح أحمد ورأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع، وقد شهدت الندوة التثقيفية حضور عدد كبير من قيادات وممثلي الأقسام المختلفة بالشركة.

ومن جانبه قال أحمد عطية، مدير إدارة المستفيدين بالفرع، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي وإلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقاً للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الاشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل، وذلك لاستدامة الخدمات وشرح آلية تسديد الإشتراكات، موضحاً أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن ثلاث هيئات وهي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ولفت النظر إلى دور كل هيئة داخل المنظومة وشرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور إدارة المستفيدين بالتنسيق لتلقي الخدمات خارج وحدات الرعاية بالقطاع الحكومي والخاص.

كما قام أحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام والمشرف على حملات التوعية، بشرح طرق الاستفادة داخل وحدات الرعاية، وأكد على إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية، مشدداً على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وفي نهاية الندوة قام ممثلي التأمين الصحي الشامل بالرد على التساؤلات والشكاوي ورفع تقارير للجهات المعنية، وطالب المشاركين في الندوة بتشديد الرقابة على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، حيث تأتي هذه الندوة في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف الدكتور محمود عبدالوهاب، مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.