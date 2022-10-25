مواطن سكندرى عن "حياة كريمة": لم يكن لدينا مركز شباب وأقرب مركز يبعد 12 كيلو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم ، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الشباب و الرياضة"، حيث تتضمن المبادرة 6 مشروعات فى قطاع الرياضة ، منها إنشاء مراكز شباب فى قرى المبادرة لأول مرة .

ويقول جمال رحيم محمد من سكان قرى الغربانيات بمدينة برج العرب القديم، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت الكثير بالبرج القديم ، قائلا: لم يكن لدينا مركز شباب أصلا ، ولأول مرة يتم إنشاء مركز شباب بقرى الغربانيات، وكان أقرب مركز شباب يبعد عن القرية 12 كيلو ، ولم يكن لأولادنا أو شبابنا أي متنفس رياضي أو إجتماعى، والآن لدينا مركز شباب على أرض الواقع به العديد من الأنشطة، بالإضافة الى ملاعب كرة القدم ، و نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"التى نقلت قرى الغربانيات نقلة كبيرة.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالي عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروع، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف ،10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب ، 5 مشروعات فى قطاع الصحة،5مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف ،22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاعالكهرباء،9 مشروعات فى قطاع الإتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاع الري، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المباني المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.