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معهد البحوث الفلكية يشارك فى رصد كسوف الشمس بمعابد الكرنك.. فيديو وصور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:48 ص
معهد البحوث الفلكية يشارك فى رصد كسوف الشمس بمعابد الكرنك.. فيديو وصور
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون اليوم السابع، مشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكية مرصد حلوان سابقا في متابعة فعاليات كسوف الشمس الجزئي الذي تشهده البلاد اليوم الثلاثاء، داخل معابد الكرنك للمساهمة فى دعم حركة السياحة بمصر. 
 
وتشهد الكرة الأرضية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، كسوف جزئى للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ. 
 
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته فى الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.
 
وينشر "اليوم السابع" موعد بداية كسوف الشمس فى القاهرة من البداية للنهاية ، كنا يلى :
 
في القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً
 
- ستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس
 
- ينتهي الكسوف الجزئي فى القاهرة في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً.
 
- يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .
 
الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث-الفلكية
الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث-الفلكية

فريق-معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
فريق-معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الأقصر
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الأقصر

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك-بالأقصر
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك-بالأقصر
 

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