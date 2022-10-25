مصرع سيدتين صعقا بالكهرباء بسبب سلك ماتور مياه فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيت سيدتان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، بسبب سلك ماتور المياه، بمنزل إحداهن بقرية المسيد الأبيض، بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول "سيدتين" جثتين هامدتين للمستشفى، إثر تعرضهن لصعق كهربائي بمنزل إحداهن.

وانتقل الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث إهناسيا للمستشفى، تبين وفاة "إيمان صابر محمود" 34 عامًا، ربة منزل، و"غادة محمد احمد تمام" 25 عامًا، ربة منزل، صعقًا بكهرباء سلك ماتور المياه، داخل منزل "الأولى" وتم نقلهن من محل إقامتهن بقرية المسيد الأبيض إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهن إلا أنه تبين وفاتهن وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية وأقوال أهليتهن، أن السيدتين المتوفيتين تجمعهن علاقة قرابة وجيرة بمنزل أسرتيهن، وكانت "الأولى" تقوم بتنظيف منزلها وأصيبت بصعق كهربائي من سلك ماتور المياه سقط على "كارتة" كانت داخل سور المنزل، ودخلت "الثانية" عليها فوجدتها مسجاة على الأرض عليها أعراض "تشنج" فحاولت إفاقتها إلا أنها أصيبت بالصعق الكهربائي هي الأخرى لتلقى مصير جارتها ويلفظن أنفاسهن الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثتين بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، حيث تم تشييعهن لمثواهن الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن إنتابت جموع المشيعين.



