اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سامسونج تصنع موبايلات في بني سويف.. وتطرحها بشعار صنع في مصر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:12 م
سامسونج تصنع موبايلات في بني سويف.. وتطرحها بشعار صنع في مصر سامسونج
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، طرح الدفعة الأولى من هواتف سامسونج المصنعة محليا بمصنع الشركة بمحافظة بني سويف، تحمل شعار "صنع في مصر"، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة واثنين من الوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصري لتلبية الطلب على هواتف الشركة.
 
سامسونج
سامسونج
وأنتجت شركة سامسونج، بمصنعها بمدينة بني سويف هواتف محمول من فئة جالاكسي A، بنسبة تصنيع محلي مناسبة، وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من الهواتف المحمولة، وفقا لحجم الطلب المحلي والدولي، مع استمرار إنتاج أحدث أجهزة التليفزيونات والشاشات والتابلت المدرسي.
 
 
 
ويبلغ استثمارات مصنع سامسونج فى بنى سويف 270 مليون دولار أمريكى، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنويًا، ويعمل فى المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من سكان صعيد مصر، كما تلقى أكثر من 180 موظفا تدريبات متخصصة فى مصانع سامسونج المختلفة حول العالم فى كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا. 
 
 
 

سامسونج

هواتف سامسونج

صنع فى مصر

تصنيع الموبايلات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

سامسونج للإلكترونيات تفتتح مساحة SmartThings Home الابتكارية الجديدة الأكبر من نوعها في العالم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:34 م

سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء فريدة من نوعها لدعم جميع المستخدمين وتطرح خدمة التواصل بلغة الإشارة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:13 م

سامسونج تكشف عن رؤيتها لحياة أذكى ومستقبل أكثر استدامة فى معرض IFA 2022 للإلكترونيات الاستهلاكية فى برلين

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:45 ص

سامسونج للإلكترونيات تتعاون مع برايم فيديو لتقديم مسلسل” The Lord of the Rings: Rings of Power “ بدقة فائقة خلال شاشات Neo QLED 8K

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة