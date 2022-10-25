سامسونج تصنع موبايلات في بني سويف.. وتطرحها بشعار صنع في مصر

كتبت هبة السيد

بدأت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، طرح الدفعة الأولى من هواتف سامسونج المصنعة محليا بمصنع الشركة بمحافظة بني سويف، تحمل شعار "صنع في مصر"، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة واثنين من الوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصري لتلبية الطلب على هواتف الشركة.



سامسونج

وأنتجت شركة سامسونج، بمصنعها بمدينة بني سويف هواتف محمول من فئة جالاكسي A، بنسبة تصنيع محلي مناسبة، وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من الهواتف المحمولة، وفقا لحجم الطلب المحلي والدولي، مع استمرار إنتاج أحدث أجهزة التليفزيونات والشاشات والتابلت المدرسي.

ويبلغ استثمارات مصنع سامسونج فى بنى سويف 270 مليون دولار أمريكى، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنويًا، ويعمل فى المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من سكان صعيد مصر، كما تلقى أكثر من 180 موظفا تدريبات متخصصة فى مصانع سامسونج المختلفة حول العالم فى كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا.