اليوم السابع
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"حياة كريمة" ببرج العرب: إنشاء مراكز شباب فى قرى الغربانيات لأول مرة.. فيديو

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:00 ص
"حياة كريمة" ببرج العرب: إنشاء مراكز شباب فى قرى الغربانيات لأول مرة.. فيديو المهندس أحمد خضير منسق ملف حياة كريمة بمدينة برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم ، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الشباب و الرياضة"، حيث تتضمن المبادرة 6 مشروعات فى قطاع الرياضة ، منها إنشاء مراكز شباب فى قرى المبادرة لأول مرة .

وقال المهندس أحمد خضير مدير إدارة التنمية و منسق ملف حياة كريمة بمدينة برج العرب ، أن المبادرة كان لها اهتمام كبير بقطاع الشباب والرياضة خاصة بقرى " الغربنيات"، حيث تم تطوير 4 مراكز شباب فى قرى الغربينيات وقرية أبو صير، قرية بهيج ، ومركز شباب " أبو عليوة "فى برج العرب القديم ، بالإضافة الى إنشاء مركز شباب جديد فى قرى الغربنيات لأول مرة ، مؤكدا أن مدينة برج العرب القديم كانت تفتقر الى خدمات الرياضة مع عدد محدود من مراكز الشباب،مؤكدا على مركز شباب الغربانيات تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 95% وجرى تسليمه لمديرية الشباب والرياضة لبدء تشغيل المركز.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالي عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروع، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف ،10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب ،5 مشروعات فى قطاع الصحة،5مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف ،22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة،5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاعالكهرباء،9 مشروعات فى قطاع الإتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاعالري، مشروع فى قطاع الزراعة،3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية،4 مشروعات لإقامة المباني المتنوعة،8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.


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