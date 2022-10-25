"حياة كريمة" ببرج العرب: إنشاء مراكز شباب فى قرى الغربانيات لأول مرة.. فيديو

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالي عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروع، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف ،10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب ،5 مشروعات فى قطاع الصحة،5مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف ،22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة،5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاعالكهرباء،9 مشروعات فى قطاع الإتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاعالري، مشروع فى قطاع الزراعة،3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية،4 مشروعات لإقامة المباني المتنوعة،8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.