تعرف على الأطعمة المضادة للالتهابات وعلاج آلام الرقبة

كتب – حسام الشقويرى

تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب وقد تقلل بعض أنواع الألم، مثل الألم الناتج عن السمنة أو أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، وآلام الرقبة، ويشتهر كل من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام DASH الغذائي بتضمينهما الأطعمة المضادة للالتهابات، وفقًا لما نشره موقع spine-health

وهناك العديد من الاختلافات حول كيفية الالتزام بنظام غذائي مضاد للالتهابات. بدلاً من التركيز على قائمة صارمة من الوصفات التي يجب اتباعها ، قد يساعدك بدلاً من ذلك في التفكير في بعض الإرشادات الأساسية:

أكل الكثير من الفواكه والخضراوات

يوصى عادةً بتناول حصة واحدة على الأقل من الخضار في كل وجبة ووجبتين من الفاكهة يوميًا. 1-3 تناول مجموعة متنوعة من الألوان يغطي المزيد من مضادات الأكسدة المختلفة .

اختر الدهون الصحية

يفضل تناول الدهون غير المشبعة مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون وبذور الكتان واللوز والجوز والأسماك الدهنية وغيرها من الأطعمة. تعتبر الدهون المشبعة أكثر التهابًا ، مثل الدهون الموجودة في الزبدة والجبن.

استمتع بالسمك مرتين على الأقل في الأسبوع. تعتبر الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات. تشمل بعض الأمثلة السلمون والسردين.

قلل من تناول اللحوم

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي ، أقل التهاباً من اللحوم الحمراء ، مثل اللحم البقري. تعتبر لحوم الأبقار التي يتم تغذيتها على الحشائش أقل إلتهابًا وخيارًا أفضل من الأبقار التي يتم تربيتها في حقول التسمين العادية والذرة التي تتغذى.

احصل على المزيد من البروتين من البقوليات

يمكن استخدام الفاصوليا والمكسرات والبازلاء والعدس في النظام الغذائي كمصادر عالية مضادات الأكسدة للبروتين.

اختر الحبوب الكاملة

إذا أمكن، اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة. على سبيل المثال ، أنواع الحبوب الكاملة من الخبز والأرز البني والمعكرونة ودقيق الشوفان أكثر تغذية وأقل إلتهابات.

تجنب الأطعمة شديدة المعالجة

تميل الأطعمة المعالجة لتستمر لفترة أطول إلى الحصول على تغذية أقل وإضافة المزيد من المواد الكيميائية المسببة للالتهابات. تشمل الأمثلة التي يجب الحد منها أو تجنبها المخبوزات التجارية والوجبات المعبأة والسكريات المكررة (الصودا والحلوى) واللحوم المصنعة وغيرها الكثير.

قد لا تتم ملاحظة الفوائد المحتملة لنظام غذائي مضاد للالتهابات لعدة أسابيع. من المهم الالتزام باستمرار بالالتزام لأكثر من شهر قبل تقرير ما إذا كانت الأطعمة المضادة للالتهابات لها تأثير إيجابي.