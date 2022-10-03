كتب – حسام الشقويرى

ليس هناك شك في أن آلام الرقبة تسبب قدرًا كبيرًا من الانزعاج، و عندما تستيقظ متيبسًا وتشعر بالالم ، يمكن أن يتأثر يومك بالكامل بما تشعر به، لكن تذكر أن لديك خيارات للتخلص من الألم أو على الأقل تقليله بدرجة كبيرة وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

وبناءً على النتائج والأبحاث إليك 7 طرق لتخفيف آلام الرقبة من النوم في الوضع الخطأ:

1 - لا تنم في وضع DHF ضعيف

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا يدًا على جبينهم أثناء النوم ، فقد تكون مساهمًا في ألم رقبتك، و عندما تنام في هذا الموقف ، يتم تنشيط العضلة شبه المنحرفة العلوية والعضلات المتدلية على جانب واحد، و يؤدي التنشيط غير المتوازن للعضلات إلى حدوث دوران في الرقبة ، مما يتركك في حالة اختلال في العمود الفقري العنقي.

2 - تجنب موقف ضعيف BHC

يكون وضع BHC المستلق أكثر تناسقًا من DHF نظرًا لأنك وضعت كلتا يديك على الصدر أثناء الاستلقاء على ظهرك، و الفرق في النشاط بين العضلة المتعرجة والعضلات شبه المنحرفة أقل، ومع ذلك ، فإن هذا الوضع من الذراعين يسبب بعض الشد في العضد شبه المنحرف العلوي ، والذي يمكن أن يسبب خدرًا وألمًا في الرقبة.

3 – الاعتياد على موقف BHS

وجد الباحث أن الفرق في نشاط العضلات كان أصغر في وضع BHS (كلتا اليدين على الجانب)، و عندما تذهب إلى دورة استرخاء ، يقولون لك أن تستلقي في ما يسمى سافاسانا أو وضعية الجثة .

تستلقي على ظهرك مع فصل رجليك قليلًا وذراعيك مسترخيتان بالجانب، و الرأس في امتداد مستقيم للرقبة ، دون أن يسقط على أي من الجانبين، إنها وضعية متوازنة ، وقد اتضح أنها أفضل وضعية للنوم.

4 - وسادتك تحدث فرقا

وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في مجلة العلاج الطبيعي ، مجلة الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي ، يجب أن تتمتع الوسادة "المثالية" بالخصائص التالية:

لين

متوسط ​​الارتفاع (حوالي 10 سم)

منع الانثناء الجانبي للرقبة في الوضع الجانبي.

تم اختباره ضد الحساسية وخفيف الوزن وقابل للغسل.

5 - افعل شيئًا حيال الأرق

إذا كنت تعاني من كل من الأرق وآلام الرقبة ، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه من الواضح أن هناك علاقة متبادلة بين هذين العاملين، ويمكن أن تتداخل آلام الرقبة مع النوم ، ويزيد الأرق من إدراكك للألم في صباح اليوم التالي.

6 - جرب تمارين الإطالة في الصباح

إذا كنت تستيقظ مع تيبس في رقبتك والجسم كله ، يمكن أن تساعدك تمارين الإطالة في الصباح وعلى سبيل المثال ، ستعمل على تحسين حركة جميع العضلات والمفاصل وستجعلك تشعر بالاسترخاء.

أبلغ المشاركون الذين مارسوا اليوجا عن آلام أقل في الرقبة بشكل ملحوظ مقارنة بالمشاركين الذين مارسوا نوعًا آخر من التمارين، و يبدو أن اليوجا تؤثر على الوضع الوظيفي للعضلات في منطقة الرقبة لأنها تحسن المقاييس الفسيولوجية لألم الرقبة.

7 - النظر في الوخز بالإبر

إذا كنت تعاني من آلام مزمنة في الرقبة لا تزول مهما حاولت تحسين وضع نومك أو الوسادة ، فربما حان الوقت للتفكير في الوخز بالإبر الذي يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لألم عنق الرحم، و أظهرت تجربة مضبوطة أن العلاج بالوخز بالإبر مع الحرارة أدى إلى تقليل آلام الرقبة.