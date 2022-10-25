اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:08 م
أكرم القصاص
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برق ورعد يضيء سماء القاهرة الكبرى وأمطار متفاوتة الشدة..فيديو وصور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:39 م
برق ورعد يضيء سماء القاهرة الكبرى وأمطار متفاوتة الشدة..فيديو وصور البرق يغطى السماء
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

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تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، برق ورعد ينير سماء مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء  :  القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
 
الأمطار تحاصر السيارات
الأمطار تحاصر السيارات

الأمطار
الأمطار

أمطار غزيرة فى الجيزة
أمطار غزيرة فى الجيزة

أمطار فى شوارع القاهرة الكبرى
أمطار فى شوارع القاهرة الكبرى

أمطار وبرق ورعد (1)
أمطار وبرق ورعد (1)

أمطار وبرق ورعد (2)
أمطار وبرق ورعد (2)

أمطار وبرق ورعد (3)
أمطار وبرق ورعد (3)

أمطار وبرق ورعد (4)
أمطار وبرق ورعد (4)

أمطار وبرق ورعد (5)
أمطار وبرق ورعد (5)

أمطار وبرق ورعد (6)
أمطار وبرق ورعد (6)

أمطار وبرق ورعد
أمطار وبرق ورعد

مواطنون يستقبلون الأمطار
مواطنون يستقبلون الأمطار

 


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