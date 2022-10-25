التحفظ على قائد الحفار بواقعة انهيار مبنى وإصابة 6 فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم الثلاثاء، على قائد الحفار فى واقعة انهيار مبنى ملحق بعقار قديم بقرية كفر الحمام التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، صدر له قرار ترميم من هيئة المنشآت الآيلة للسقوط، وأسفر عن وقوع مصابين، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى وكذلك سيارات الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار.

وتبين من التحريات، أن انهيار المبني الملحق حدث نتيجة قيام أحد الجيران بأعمال حفر لبناء منزله نتج عنه تصدعات وسقوط لأجزاء من المبني وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفيتي الزقازيق العام والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم دون وقوع أى حالات وفاة.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيلا وزارتي التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من سقوط العقار بمخيمات الإيواء التابعه للتضامن الإجتماعي ونزل الشباب بمديريه الشباب والرياضة كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بتوفير المواد الغذائية اللازمه للمتضرربن باماكن الإيواء حتى انتهاء اللجنه المشكله من فحص الحالة الإنشائية للمنزل والمنازل المحيطة به والتأكد من سلامتها حفاظا علي سلامه المواطنين.

وكانت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل بقرية كفر الحمام بمركز الزقازيق نتج عنه 6 حالات اصابه دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه أو مفقودين.