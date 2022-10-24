وفاة فنى وسائل بمدرسة بعد طابور الصباح بشبرا الخيمة بسبب أزمة صحية مفاجئة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، ورود إخطار من إدارة شرق شبرا التعليمية بوفاة المعلم عادل سمير فوزي، فني وسائل بمدرسة قاسم أمين الرسمية، حيث فاجأته أزمة صحية خلال وجوده بحمام المدرسة عقب طابور الصباح، وتبين سقوط على الأرض، وتم نقله بسيارة زملائه الى مستشفى بهتيم العام إلا أنه فارق الحياة.

ومن ناحيتها وجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية العزاء لأسرة المدرسة، وأسرة الفقيد، ووجهت مدير إدارة شرق شبرا الخيمة بمتابعة الإجراءات المتبعة لإنهاء تصاريح الدفن للمدرس، وإبلاغ أسرته تعازيها وتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرته وذويه ومرافقة الجثمان لحين دفنه في مقابر الأسرة

وسادت حالة من الحزن على الفقيد الراحل، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في المعلم الراحل، حيث أكد زملاؤه أنه كان من الشخصيات المحترمة المتفانية في العمل.