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مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا فى جنوب الصومال

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:36 م
مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا فى جنوب الصومال وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، الهجوم  الإرهابى الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بجنوب الصومال، والذي راح ضحيته تسعة أشخاص وأصيب سبعة وأربعون آخرون.

وأعرب السفير أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة ولأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الراسخ الذي يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية البغيضة أياً كانت صورها أو دوافعها، مطالباً بضرورة  تكاتف المجتمع الدولى من إجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.

 

 

 

 


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