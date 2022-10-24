اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:32 م
أكرم القصاص
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ليز تراس تهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك وتعرب عن دعمها الكامل

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:04 م
ليز تراس تهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك وتعرب عن دعمها الكامل ليز تراس
أ ش أ

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هنأت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس خلفها ريشي سوناك على توليه رئاستي حزب المحافظين والوزراء.

وقالت تراس - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الاثنين، "لك كامل دعمي".

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، قبل قليل، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.

وكانت تراس قد استقالت الأسبوع الماضي من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة في أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر وأثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.

 


ليز تراس

رئيس الوزراء البريطاني

ريشي سوناك

بريطانيا



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