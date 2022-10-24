فوائد الجوافة لصحتك.. منها تقوية المناعة

كتبت فاطمة خليل

الجوافة غنية بالعناصر الغذائية وطعمها لذيذ أيضًا وغنية بالفوائد الصحية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الجوافة لصحتك، بحسب موقع "health".

فوائد الجوافة

1. تعزز مناعتك



نعلم جميعًا مدى أهمية فيتامين سي لتقوية جهاز المناعة. الجوافة غنية بفيتامين سي ، وتحميك من العدوى ومسببات الأمراض الشائعة والجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر بمرتين من البرتقال.

في دراسة نشرت في مجلة Biological Regulators and Homeostatic Agents ، وجد أن الجوافة لها فوائد مضادة للميكروبات التي يمكن أن تقتل البكتيريا السيئة والفيروسات في جسمك.

2. تحتوي على مكونات مضادة للسرطان



الجوافة غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة في تحييد وخفض الخلايا السرطانية في الجسم.

في دراسة أجريت على الحيوانات ونشرت في مجلة التغذية والسرطان ، وجد أن مستخلص الجوافة يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية.

3. تمنع مرض السكري



تحتوي الجوافة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم علاوة على ذلك ، يضمن المحتوى العالي من الألياف أيضًا التحكم في مستويات السكر في الدم.

4. تحافظ على صحة قلبك



المحتوى العالي من الصوديوم والبوتاسيوم الموجود في الجوافة ينظم ضغط الدم، ومفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك ، تحتوي الفاكهة أيضًا على الكولسترول الجيد الذي يساعد في الوقاية من أي أمراض القلب.

5. يزيل التوتر



يمكنك الاعتماد على الجوافة للتخلص من التوتر ويمكن للجوافة بالتأكيد التخلص من إجهادك.

يساعد محتوى المغنيسيوم في هذه الفاكهة الرائعة في مكافحة الإجهاد اليومي عن طريق إرخاء عضلاتك وتهدئتك.

6. يساعدك على إنقاص الوزن



الجوافة بسبب قلة السعرات الحرارية ومحتواها العالي من الألياف، هذه الفاكهة لا تكبح جوعك فحسب، بل تعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي لديك.