توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل لـ 99.9 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 98.6 مليون برميل/يوم، أي بنسبة تراجـع بلغت 0.8% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بنسبة %1 ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل/يوم، كما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 53.1 مليون برميل/يوم ،وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى نحو 99.9 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 46.7 مليون برميل/يوم، كما يتوقع ارتفاع طلـب بـاقي دول العالم إلـى نـحـو 53.2 مليون برميل/يوم.