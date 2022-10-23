مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 2% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية،حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سجل الخام الأميركي 0.5%.

وسجلت أسعار النفط 93.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.05 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الجمعة، إن مجموعة أوبك بلس تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة، وفق "العربية".

جاء هذا ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك بلس وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

يذكر أن مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي وضخه في السوق الأمريكية، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط يومياً في البلاد.

وأضاف بايدن: "مستعدون لعمليات إفراج إضافية من المخزون الاستراتيجي"، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.