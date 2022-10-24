اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الملك تشارلز يبيع 14 خيل سباق ورثها من والدته الراحلة فى مزاد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 م
الملك تشارلز يبيع 14 خيل سباق ورثها من والدته الراحلة فى مزاد الملك تشارلز
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الملك تشارلز الثالث سيبيع بعض خيول السباق التى ورثها عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.‏

وكانت الملكة الراحلة لديها اهتمام بتربية خيول السباق ولطالما كانت متحمسة للذهاب لسباقات الخيل ‏وركوبها.‏

وقالت دار مزادات تاترسالس فى نيوماركت، شرقى إنجلترا، إنها تبيع 14 من خيول الملكة الراحلة من نوع ‏‏"برود ماريس" الاثنين.‏

وتضم قائمة الخيول المعروضة للبيع "جاست فاين" - الذى دربه سير مايكل ستاوت الذى أشرف على ‏أكثر من 100 حصان ملكى فائز فى السباقات و"لاف أفايرز".‏

وقال جيمى جورج، المتحدث باسم تاترسالس إن "هذا ليس أمرا خارجا عن المألوف. كل عام سيبيعون ‏خيولا" وأضاف: "كانت الملكة تملك خيولا من نوع برود ماريس وكانت سترعاها لتتكاثر وتبيعها. لا ‏يمكنك أن تحتفظ بكل هذه الخيول".‏ وأشار إلى أن بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة الأسرة المالكة بالسباق وتابع قائلا: "كل عام يبيع ‏الملاك بعضا مما لديهم، والملكة كانت تفعل ما يفعله باقى المالكين".‏

وورثت الملكة من والدها، الملك جورج السادس، المربط الملكى، وهو مركز لتربية خيول السباق فى ‏ساندرينجهام أنتج العديد من الفائزين بالسباق.‏

وكان مدير السباقات لدى الملكة جون وارن قد قال سابقا أن الخيول كانت "مساحة رائعة" للتخفيف ‏من وطأة الالتزامات الأخرى وكان دعمها بمثابة دفعة كبيرة للسباقات البريطانية.‏


الملك تشارلز

تشارلز

مزاد

خيول السباق

خيول

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

ناشطان بيئيان يلطخان تمثال الملك تشارلز بكيك شوكولاتة فى متحف مدام توسو.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:27 م

العالم هذا المساء.. الملك تشارلز يرسل أول برقية فى عهده إلى مُسنة بلغت 100 عام.. وفاة قافز مظلات أمريكى محترف بعد سقوطه من السماء أثناء عرض ترفيهى.. ابنة بول ووكر تسير على خطى والدها فى السباحة مع التماسيح

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:00 م

الملك تشارلز يرسل أول برقية فى عهده إلى مُسنة بلغت 100 عام.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:21 م

طبعة موقعة من لوحة قلعة بالمورال للملك تشارلز تتضاعف قيمتها 14 مرة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة