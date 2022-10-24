الغرفة الأمريكية تستضيف القمة السنوية الرابعة للأعمال عبر الأطلسى 10 نوفمبر المقبل

كتب عبد الحليم سالم

ستجمع قمة الأعمال التجارية السنوية للغرفة الأمريكية عبر الأطلسي، بمشاركة كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من كلا جانبي المحيط الأطلسي لإجراء محادثات مدروسة حول كيفية اغتنام هذه اللحظة من وحدة الهدف الاستراتيجية لتحقيق ازدهار دائم وذلك في العاشر من نوفمبر المقبل بواشنطن.

وأكدت الغرفة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن القمة ستستضيف ندوات وخطابات رئيسية حول العديد من الموضوعات منها ربط الأمن القومي والأمن الاقتصادي ،وجهة نظر السفراء الأوروبيين للتعاون عبر الأطلسي، والاستجابة لأزمة الطاقة والاستثمار في الاستدامة.

إضافة إلى الاستفادة من مجلس التجارة والتكنولوجيا لتحقيق النجاح الذى يعد كلمة السر على جانبي المحيط الأطلسي ، حيث تستجيب الولايات المتحدة وأوروبا لمشهد تجاري جيوسياسي وعالمي سريع التطور.

وأضافت الغرفة أن الغزو الروسي الجائر لأوكرانيا أعاد الحرب إلى الأراضي الأوروبية ، لافتة انه أدت الأزمات في سلسلة التوريد والتضخم والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة إلى التعافي غير المتكافئ بعد الجائحة ؛ وأبرزت الظواهر المناخية المتطرفة بوضوح حتمية الاستجابة لتغير المناخ بسياسات وممارسات معقولة.

ومع ذلك ، تأتي الفرصة مع الأزمة ، وتتعاون الولايات المتحدة وأوروبا بشكل وثيق أكثر مما كان عليهما منذ عقود: هناك مضايقات تجارية بارزة منذ فترة طويلة في طريقها إلى الحل النهائي ، وقد تم وضع منصة جديدة للحوار حول التجارة والتكنولوجيا لأعلى ، وأظهر الجانبان درجة ملحوظة من الوحدة في الرد على الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك ، فإن الضغط للنظر إلى الداخل رداً على التقاء الأحداث غير المسبوق حقيقي للغاية ، لا سيما في سنوات الانتخابات. يجب أن تعمل الشركات والحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون جنبًا إلى جنب إذا أردنا مواجهة هذه التحديات وتقديم حلول ملموسة.

وأوضحت الغرفة إن أبرز المتحدثين في القمة الذين أكدوا الحضور هم ، مارك روتي رئيس وزراء هولندا ، وميرسيا جيوان ،نائب الأمين العام لحلف الناتو ، إميلي هابر،سفير ألمانيا في الولايات المتحدة ، وستافروس لامبرينيديس، سفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة

وجيرالدين بيرن ناسون ،سفير ايرلندا في الولايات المتحدة ،وماريك ماجيروفسكي ،سفير بولندا لدى الولايات المتحدة .