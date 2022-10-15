اليوم السابع
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الغرفة الأمريكية تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة على مدار 3 أيام بواشنطن

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:00 م
الغرفة الأمريكية تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة على مدار 3 أيام بواشنطن الغرفة الأمريكية
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت غرفة التجارة الأمريكية عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة في لقاء يعقد على مدار 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر حتى 20 أكتوبر ،في العاصمة الأمريكية واشنطن ، وذلك برعاية عدد من كبريات الشركات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وفق ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمي.

ودعت الغرفة عبر موقعها الرسمي ،أصحاب الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ، للاحتفال بالتحديات والإنجازات ،موضحة أنها ستقوم بتوصيل أصحاب الأعمال الصغيرة بزملائهم ؛لمشاركة استراتيجيات العالم الواقعي حول بعض أكثر المشكلات تعقيدًا التي تواجه الأنشطة التجارية الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم غرفة التجارة الأمريكية us chamber of commerce ،بإحضار خبراء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة  في اكتساب رؤى جديدة حول الاقتصاد المتغير باستمرار ، ومشاركة الأفكار حول القيادة والإدارة والمرونة لملاك الأعمال الصغيرة.

يشار إلى أن كبار خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يشاركون في الفعاليات التي تعقدها الغرفة بصورة مستمرة ؛لدعم الأعمال ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلى والعالمى .

 

 

 

 


أمريكا

الاقتصاد

النمو

المشروعات الصغيرة

US Chamber of Commerce

كورونا

الطاقة



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