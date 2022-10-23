6 علامات تشير لوجود حالة خطيرة فى العمود الفقري.. منها آلام الساق

آلام الظهر مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت ، حتى بدون إصابة سابقة، غالبًا ما تكشف آلام الظهر عن وجود مشكلة أساسية أكثر خطورة مثل حالة العمود الفقري ، وقال الدكتور رونالد بارتون تولشين ، المدير الطبي لمركز العمود الفقري في معهد Baptist Health Miami Neuroscience Institute ، إن العمود الفقري هو أساس الجسم وإطاره، والتمرين هو المفتاح ويجب اتباع إرشادات جمعية القلب الأمريكية لممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام من الأسبوع، وإليكم ست علامات تشير إلى حالة خطيرة في العمود الفقري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
6 علامات تشير لوجود حالة خطيرة فى العمود الفقري.. منها آلام الساقالأحد، 23 أكتوبر 2022 11:00 م
العمود الفقرى-صورة ارشيفية
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