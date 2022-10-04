آلام الظهر قد تكون بسبب هذه الأنواع من السرطان

كتبت فاطمة خليل

آلام الظهر من المشاكل الصحية الشائعة التي تحدث بسبب مشاكل في العضلات، مثل وضعية الجسم غير الصحيحة أو الإصابة، ومع ذلك، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا عندما تكون آلام الظهر علامة على الإصابة بالسرطان في جسمك، ويمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب أنواع مختلفة من السرطانات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي بعض السرطانات التي يمكن أن تكون وراء آلام الظهر

سرطان المثانة

المثانة هي العضو الموجود في أسفل البطن الذي يخزن البول. قد يكون الألم في أسفل ظهرك علامة على الإصابة بسرطان المثانة.

وفقًا لـ Yale Medicine، من الشائع أن تنمو الأورام على أعمق الأنسجة داخل المثانة.

عادة ما تكون آلام أسفل الظهر علامة على شكل متقدم من سرطان المثانة. إذا حدث ذلك مصحوبًا بعلامات أخرى لسرطان المثانة ، فعليك التماس العناية الطبية الفورية.

سرطان العمود الفقري

يمكن أن يكون السرطان في الحبل الشوكي والعمود الفقري سببًا أيضًا لألم الظهر ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث. قد يكون الألم ناتجًا عن ورم حميد في العمود الفقري - والذي لا يشكل خطرًا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

على عكس سرطان المثانة ، فإن آلام الظهر هي علامة مبكرة في حالة الإصابة بسرطان العمود الفقري من الضروري الانتباه للعلامات واستشارة طبيبك للتشخيص.

بمرور الوقت، يمكن أن يتفاقم هذا الألم وقد ينتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين.

سرطان الرئة

سرطان الرئة هو سرطان شائع آخر يمكن أن يظهر في شكل آلام الظهر. إذا لاحظت أي أعراض أخرى لسرطان الرئة مع آلام الظهر ، فمن الضروري زيارة طبيبك.

ينقسم سرطان الرئة على نطاق واسع إلى مجموعتين - سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة صغير الخلايا. سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة وله معدل بقاء أعلى مقارنة بسرطان الرئة صغير الخلايا.

علامات أخرى مع آلام الظهر

إلى جانب آلام الظهر، إليك الأعراض الأخرى لهذه السرطانات الثلاثة:

- تشمل أعراض سرطان المثانة كثرة التبول ، ووجود دم في البول ، وألم أثناء التبول.

- تشمل علامات سرطان العمود الفقري أيضًا التنميل والضعف وضعف التنسيق في الذراعين والساقين والشلل.

- تشمل علامات سرطان الرئة سعال الدم ، وضيق التنفس المستمر، والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا ، والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يلعب أسلوب الحياة دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يمكن أن يُعزى ما يقرب من 30-40 % من مخاطر الإصابة بالسرطان إلى عوامل نمط الحياة.

تتضمن بعض خيارات نمط الحياة الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفاكهة والخضروات ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي ، وعدم التدخين.