اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ مطروح يوجه بالاستعداد الجيد لموسم السياحة الشتوية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:28 م
محافظ مطروح يوجه بالاستعداد الجيد لموسم السياحة الشتوية بدء موسم السياحة الشتوية فى مطروح
مطروح - فريق المحافظات

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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاستعداد والجاهزية المستمرة مع  بدء موسم السياحة الشتوية بواحة مع ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متنوعة مع توفير كافة الخدمات للمساهمة في جذب مزيد من الحركة السياحية بالوتحة مع الاقبال المبكر هذا العام سواء من السياحة الاجنبية او الداخلية.
 
وقال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنة تم البدء في التشغيل الفعلي لموقف المركبات ومحطة نزول ركاب أتوبيسات غرب الدلتا  بمحيط فندوق عروس الواحة بعد الانتهاء من اعمال تسويه وردم المنطقة ورفع كفائة الإنارة بها، وذلك فى إطار خطة المركز في استغلال المناطق غير المستغلة وكذا تخفيف الازدحام داخل ميدان السوق وخاصة في موسم السياحة الشتوية.
 
 كما التأكيد علي عدم وقوف الباصات وسيارات الأجرة بميدان السوق ولأماكن الغير مخصصه للوقف، كما دعا رئيس مدينة سيوة  للتعاون بين كافة الجهات بالواحة بالتعاون والحفاظ علي الطابع البيئي والسياحى والمظهر الجمالي للواحة.
 
 
بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (2)
بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (2)

بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (3)
بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (3)

بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (1)
بدء موسم السياحة الشتوية فى مطرو (1)

 


مطروح

السياحة الشتوية

موسم السياحة

موسم السياحة الشتوية

اللواء خالد شعيب

محافظ مطروح



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