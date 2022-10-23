محافظ مطروح يوجه بالاستعداد الجيد لموسم السياحة الشتوية

مطروح - فريق المحافظات

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاستعداد والجاهزية المستمرة مع بدء موسم السياحة الشتوية بواحة مع ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متنوعة مع توفير كافة الخدمات للمساهمة في جذب مزيد من الحركة السياحية بالوتحة مع الاقبال المبكر هذا العام سواء من السياحة الاجنبية او الداخلية.

وقال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنة تم البدء في التشغيل الفعلي لموقف المركبات ومحطة نزول ركاب أتوبيسات غرب الدلتا بمحيط فندوق عروس الواحة بعد الانتهاء من اعمال تسويه وردم المنطقة ورفع كفائة الإنارة بها، وذلك فى إطار خطة المركز في استغلال المناطق غير المستغلة وكذا تخفيف الازدحام داخل ميدان السوق وخاصة في موسم السياحة الشتوية.

كما التأكيد علي عدم وقوف الباصات وسيارات الأجرة بميدان السوق ولأماكن الغير مخصصه للوقف، كما دعا رئيس مدينة سيوة للتعاون بين كافة الجهات بالواحة بالتعاون والحفاظ علي الطابع البيئي والسياحى والمظهر الجمالي للواحة.