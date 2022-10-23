محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة ووقف الإجازات

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى، ووقف الاجازات، وفتح مراكز العمليات بالمحافظة والمدن مع العد التنازلى لانعقاد قمة تغير المناخ، وكلف المحافظ جميع المديريات والجهات المشاركة بتقديم خطط للأحداث التى تتم بكل مديرية مشاركة والفعاليات سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع شامل دعا إليه جميع مديرى المديريات والجهات المشاركة فى استعدادات فعاليات قمة تغير المناخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وجميع مديرى المديريات وشركات الخدمات، والجهات المشاركة فى الاستعداد للمؤتمر.

وأشار المحافظ أنه سيتم إصدار تعليمات منظمة لجميع الجهات العاملة على أرض المحافظة عامة وشرم الشيخ خاصة، مع التشديد على الالتزام بتلك التعليمات التنظيمية، وأن يؤدى كل فرد عمله للظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال فترة المؤتمر.

وشدد المحافظ على تواجد عناصر ممثلة لكافة الجهات الخدمية العاملة بشرم الشيخ بمركز العمليات بالمحافظة، والتواصل مع مراكز العمليات على مستوى مدن المحافظة.

أكد المحافظ على أن هناك العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التى ستتم على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ، موجها بضرورة المعاملة الحسنة والظهور بالمظهر المشرف.