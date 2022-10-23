اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"تايم": روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:00 ص
"تايم": روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سيارا نوغينت، في صحيفة "تايم" أن روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني، الذي تم إنشاؤه خلال الحقبة السوفيتية.

وكتبت نوغينت في صحيفة "تايم"، أن المختصين الروس لديهم معرفة عميقة بنظام الطاقة الذي تم إنشاؤه وتطويره خلال الحقبة السوفيتية.

وأشارت إلى أن هذا هو السبب الذي جعل من نظام الطاقة نقطة ضعف بالنسبة لأوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية شن الهجمات على مواقع الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا تم تدميرها، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في عموم أوكرانيا، فيما تواصل روسيا قصف بنية الطاقة الأوكرانية، بضربات دقيقة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

مليون منزل بلا كهرباء فى أوكرانيا.. وبايدن يعتزم الترشح لانتخابات 2024.. فيديو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:28 ص

آفاق سلبية تنتظر الاقتصاد العالمى.. "NPR": حرب أوكرانيا وآثار كورونا ينذران بأوضاع اقتصادية سيئة فى 2023 .. احتجاجات بألمانيا بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 70 عاما وزيادة الكهرباء.. وخبير يحذر من الركود

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:30 م

الصحف العالمية اليوم: محكمة توقف مؤقتا خطة بايدن لإلغاء مليارات من ديون الطلاب.. وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يناقشان حرب أوكرانيا في محادثات نادرة.. وريشى سوناك وبوريس جونسون يتنافسان على أصوات المحافظين

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:16 م

بوليتكو: وزيرا دفاع روسيا وأمريكا يناقشان حرب أوكرانيا فى محادثات نادرة

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة