اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:20 ص
أكرم القصاص
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إسطنبول: 4 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية إحداها نحو بلد عربى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص
إسطنبول: 4 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية إحداها نحو بلد عربى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مغادرة 4 سفن تحمل الحبوب والمنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية السبت متوجهة إلى فرنسا واليونان وليبيا وتركيا.

وقالت المركز في بيانه: "غادرت أربع سفن في 22 أكتوبر الموانئ الأوكرانية، تحمل 106017 طنا من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".

وتحمل سفينة الشحن "سمر ليدي" 55457 طنا من بذور السلجم (اللفت) إلى فرنسا، وسفينة الشحن "آيلاند باي" 5460 طنا من الذرة إلى اليونان، وستسلم سفينة "بيلا جودي" 33100 طن من الذرة إلى ليبيا. وتتجه سفينة "البروفيسور بي" المحملة بـ 12000 طن من الشعير إلى تركيا.

ووقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته اسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.


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