قوى مناعتك فى الخريف وتناول هذه الفواكه.. أبرزها الرمان

فاطمة ياسر

هناك العديد من أنواع الفواكه التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها تحارب الالتهابات بالجسم، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي ، والحد من التعرض لأي مضاعات صحية مرتبطة بها.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTH” العديد من الفواكه التي من دورها بالفعل تقوية الجهاز المناعي، ومنها:

-الفراولة: تحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، إ ولذا تناولك لها يعد كنز رائعة في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات. -التوت: يعد من الفواكه المميزة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات، فهو غني بنسبة عالية من الألياف، وفيتامين سي، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة. - التفاح: يعد من الفواكه التي تحتوي علي الألياف، وفيتامين أ وسي، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يعد من الأمور التي تحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات، وتعد مفيدة لصحة المعدة والأمعاء. - الخوخ: يعد من الفواكه الغنية بالألياف، وفيتامين سي، والبوتاسيوم، ولذا تناولك له يعمل علي تقوية المناعة، والحد من الاصابة باي التهابات في الجسم، لأنه يحسن وينظم نسبة الكولسترول الضار، وأيضا يقلل الألم بعد التمرين، ويخفض خطر ارتفاع ضغط الدم. -العنب: يحتوي علي الالياف وفيتامين سي وفيتامين ك، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحد من الإصاب بالتهابات الجسم. يعد من الفواكه المميزة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات، فهو غني بنسبة عالية من الألياف، وفيتامين سي، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة.يعد من الفواكه التي تحتوي علي الألياف، وفيتامين أ وسي، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يعد من الأمور التي تحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات، وتعد مفيدة لصحة المعدة والأمعاء.يعد من الفواكه الغنية بالألياف، وفيتامين سي، والبوتاسيوم، ولذا تناولك له يعمل علي تقوية المناعة، والحد من الاصابة باي التهابات في الجسم، لأنه يحسن وينظم نسبة الكولسترول الضار، وأيضا يقلل الألم بعد التمرين، ويخفض خطر ارتفاع ضغط الدم.يحتوي علي الالياف وفيتامين سي وفيتامين ك، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحد من الإصاب بالتهابات الجسم.

- الرمان، من الفواكه المهمة للجسم، فهوي يحتوي علي فيتامين سي وك، وعنصر البوتاسيوم، والألياف، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تقلل الإصابة بأمراض القلب، ويساهم في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.