أفضل أطعمة فى الخريف والشتاء لتقوية مناعتك وتحسين صحتك

أفضل أطعمة في الخريف والشتاء لتقوية مناعتك وتحسين صحتك

1- قرع العسل

2- البنجر

قرع العسل أو اليقطين مليء بالألياف وبيتا كاروتين، الذى يعطيه لونه البرتقالي النابض بالحياة، ويتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، وهو أمر رائع لبشرتك وعينيك.

البنجر صالح للأكل من الخضروات الورقية، واللون الأحمر في البنجر ناتج عن مادة كيميائية نباتية تسمى بيتانين، مما يجعل عصير البنجر بديلاً طبيعيًا لتلوين الطعام الأحمر.

يعتبر البنجر مصدرًا طبيعيًا للنترات وقد يساعد في دعم ضغط الدم الصحي تحميص البنجر أو تبخيره بالكامل يزيل عناء التقشير - ينزلق الجلد بسهولة بعد الطهي.