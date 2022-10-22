اليوم السابع
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سوق على مهلك.. المرور تحرر 17 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:35 م
سوق على مهلك.. المرور تحرر 17 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملات مرور، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (47315) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (17360) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(618) مخالفة السير بدون تراخيص.
 
ونجحت الجهود في ضبط (7) دراجات نارية مخالفة و (28) مخالفة موقف عشوائى و (44) مخالفة لشروط التراخيص.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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