رئيس جامعة السادات يتفقد إنشاءات مجمع الكليات الجديد وإطلاق المشروع التنموى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية الجارية حاليا بالجامعة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ الجولة بتفقد أعمال التشطيبات بمبانى الفصول الدراسية ( مبنى أ ، مبنى ب ) لكلية السياحة والفنادق حيث أن كل مبنى بمساحة 2200 متر مربع، وكل مبنى عباره عن عدد 4 مدرجات كل مدرج يسع لـ 350 طالبا ومجهز بوحدات تهوية وسماعات وبنشات متطوره وفق أعلى معايير فنية وهندسيه وعلى أحدث النظم والمقاييس العالمية.

جاء ذلك في حضور الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد ذكريا أمين عام الجامعة، ومدير عام الشئون الهندسية بالجامعة المهندس أحمد السيسى، ومكتب النيل الاستشارى، والمقاول العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة بالأعمال والتشطيبات ومستوى الأعمال الجارية مؤكدا ومشددا على موعد إستلام الكليات الجارى الإنتهاء منها ، وجارى العمل في المرحلة التاليه لكليات الحقوق ، والتجارة ، وكلية التربية ، ومبنى المعامل المركزية.

وفى سياق أخر نظمت اليوم السبت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروع تنموى متكامل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "بني غريان " بمركز قويسنا محافظة المنوفيه ، يأتي المشروع التنموي تحت رعاية الدكتور، خالد محمود جعفر ، رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمد منير ، مدير عام المشروعات البيئيه. والمشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

استهدف المشروع التنموي الشامل 637حالة مستفيده منها عظام 107حالة ، وباطني 77حالة، ، أطفال 102 وأسنان 16حالة مع صرف العلاج بالمجان، وحضر الندوات توعوية 336مستفيد .وفى سياق متصل تم عقد العديد من الندوات التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومى للمرأة ، و تناولت العديد من الموضوعات ومن أهمها ،ندوة عن الصحة النفسية للمرأة في المجتمع

وصرح" جعفر " أن الجامعة تطلق المشروعات التنموية للقري المفتقره للخدمات الصحية ومن ثم إطلاق قوافل طبية لهذه المناطق بعد أن تبين الأحتياجات الطبية التى تحتاج لها هذه المناطق، ويهدف هذا المشروع التنموي إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع , إيمانا من الجامعة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة ، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال " حياة كريمة" وهو بناء الإنسان المصرى ، ولذلك تقوم جامعة مدينة السادات بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى بدءاً من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه .