اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبل.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:39 م
الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبل.. اعرف التفاصيل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف ( 24 ) مسجدًا الجمعة القادمة 28 / 10 / 2022م ، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 303 ) مساجد، منها ( 243 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 60 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – نجوع العرب - الصف
 
مديرية أوقاف أسيوط
2. فجر الإسلام – جزيرة النواورة - البداري
3. البسايسة – قرية بني زيد - الفتح
4. الرحمن الرحيم – مدينة أسيوط الجديدة - الفتح
 
مديرية أوقاف الفيوم
5. الرحمة – بالونة - إبشواي
6. النور – الحادقة – مركز الفيوم جنوب
7. الرحمة ع عبد الله عويس - سنورس
8. النور – ع المديرية – الغرق بحري - إطسا
 
مديرية أوقاف الشرقية
9. ابن عنان – العقدة – منيا القمح
10. الرحمن ( أحمد الغنام )  - كفر العزازي- مركز أبو حماد
11. العباسي – الترعة الجديدة - الإبراهيمية
12. الشهداء – الفدادنة – فاقوس
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. عبده العمده – شمس الدين – سيدي سالم شرق
14. عزبة عزات الكبير – القرضا
15. سيدي سالم – تيدا – سيدي سالم
16. مبروكة النمر – عزبة كساب – سيدي سالم
 
مديرية أوقاف بني سويف
17. العامر – الحي الأول شرق النيل – بندر بني سويف
18. المصطفى – دلاص - ناصر
 
مديرية أوقاف الغربية
19. الباقيات الصالحات  ( الكبير سابقًا) – شبرا قاص – السنطة
 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. عبد الرحيم محمود – الشقيفي – أبو تشت
2. النور – نجع أبو سالم الهيشة – نجع حمادي
3. الهدى – العمرة – أبو تشت
4. عطية حسين – البراغيث  - بلاد المال قبلي – الكرنك – أبو تشت
 
مديرية أوقاف سوهاج
5. البوالغ – قرية كوم اشقاو – غرب طما (المدمر)
 
 

الاوقاف

وزاره الاوقاف

افتتاح مساجد

محمد مختار جمعه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة