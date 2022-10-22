اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:45 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث التصادم، بعد مقابر اكتوبر، اتجاه الفيوم، ووجود 3  مصابين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 
 

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