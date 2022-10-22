اليوم السابع
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أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل بدون تنمر وبشكل صحيح مع أصحاب حالات التلعثم؟

السبت، 22 أكتوبر 2022 06:41 م
أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل بدون تنمر وبشكل صحيح مع أصحاب حالات التلعثم؟ أخلاقنا الجميلة

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التلعثم واحد من اضطرابات الكلام التى تؤثر بشكل كبير على التواصل والتعامل مع الآخرين، ويعتبر من أبرز الاضطرابات التى يعانى منها الأطفال، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز النصائح للتعامل بشكل صحيح مع أصحاب حالات التعلثم.

الصبر ضرورى:

إذا كنت تعرف شخصا متلعثما عليك التحلى بالصبر عند الاستماع والحديث معه

اخلاقنا الجميلة
اخلاقنا الجميلة

 

الامتناع عن إعطاء النصيحة:

التلعثم يعتبر من سمات الكلام ولا يرتبط بأى مشاعر على الإطلاق

أحيانًا المستمع يعطى نصائح مثل التمهل أو أخذ نفس أو الاسترخاء

لا تخف من طلب التوضيح:

لا عيب أن تطلب منه أن يكرر ما يقوله دون أن تجرح مشاعره

أهم شىء أن تكون صادقا وتخبر محدثك أنك لم تفهم ذلك الجزء

 

لا تحاول تكملة الكلمات نيابة عنه:

لا تقفز بافتراضات لما يريد أن يقوله

 امنحه الحق فى التعبير عن أفكاره

 

التركيز على ما يقال:

يجب التركيز مع المتلعثم ومعرفة ما الذى يحاول قوله ولا يجب تجاهله

 


اخلاقنا الجميلة

التنمر

حالات التعلثم

أصحاب حالات التعلثم

أخلاقنا الجميلة



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