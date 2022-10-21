‫ وزير المياه السيراليونى يزور المركز القومى لبحوث المياه

كتبت أسماء نصار

زار فيليب كاريمو وزير الموارد المائية بدولة سيراليون، مقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، عقب مشاركته فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وتفقد كاريمو المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز، وزيارة الاقسام المختلفة بالمعامل، حيث تم إستعراض الأنشطة التى يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه للمشاريع القومية، والتجارب البحثية التى يتم تنفيذها بالإشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز وقطاعات الوزارة المختلفة، وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة.

كما قام بزيارة وحدة تحليه المياه المالحة المنفذه بالمركز، حيث اطلع سيادته على التجربة البحثية الخاصة باختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، وزيارة التجربة البحثية التى تم تنفيذها بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية الممتدة والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة .

وتفقد الوزير التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية بإستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، وتفقد تجربة استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من المعالجة فى الزراعة وتأثير السماد على النبات بنماذج نظم الرى الحديث.

كما زار معمل المناخ التابع لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية للتعرف على إمكانيات المعهد فى مجالات مراقبه وتحليل البيئة والتغيرات المناخية بإستخدام أحدث النماذج العددية، وعرض مخرجات النماذج الخاصة بالتغيرات المناخية حتى عام 2100 والتى تم تطبيقها على دوله سيراليون.

كما تم زيارة معهد بحوث المياه الجوفية للإطلاع على أهم الأنشطة البحثية والتطبيقية التى يقوم بها المعهد لتحقيق الإدارة المستدامة ومراقبه المياه الجوفية بإستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.

كما قام بزيارة النموذج الطبيعى لقناطر ديروط الجديدة مستعرضاً شرح عن النموذج وأهم الدراسات التى تتم أثناء إنشاء وتشغيل قناطر ديروط الجديدة بالإستفاده من قدرات معهد بحوث الهيدروليكا فى إستخدام النماذج العددية والفيزيائية.