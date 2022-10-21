محافظ بورسعيد: قرى الجنوب شهدت طفرة تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة

بورسعيد محمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، مع عددا كبيرا من أهالي قرية "أم خلف" جنوب بورسعيد، وذلك عقب افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالقرية وأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر لأهالي قرية أم خلف على جهودهم المثمرة في الارتقاء بمستوى القرية ، والحفاظ على المستوى الجمالي والحضاري لها، واستعرض محافظ بورسعيد مع الأهالي جهود الأجهزة التنفيذية في إقامة مشروعات تنموية وخدمية على أعلى مستوى بقرى الجنوب، وذلك بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي قرى الجنوب، تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، وضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة تليق بالمواطنين في كافة القرى المصرية.

ومن جهة أخرى استعرض اللواء عادل الغضبان، خطة تطوير الطرق والمحاور التي شملت قرى الجنوب، وأهمها إنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بقرية أم خلف بالجنوب، لتيسير الحركة من وإلى قرى الجنوب.

واستمع المحافظ الي العديد من المطالب لأهالي القرية، وٱرائهم حول أعمال التطوير التي تشهدها قرى الجنوب، وأكد على تقديم كافة الدعم لأهالي قرية أم خلف بما يحقق سبل الراحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق

ومن جانبهم، وجه أهالي قرية أم خلف الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على تطوير مستوى الخدمات بقرى الجنوب ، مشيدين بالطفرة الكبرى التي شهدتها محافظة بورسعيد، والتنمية التي تسير في كافة الاتجاهات.